В России рост цен на авиабилеты стал рекордным за последние 10 лет

При этом цены на авиаперелеты быстрее всего растут в августе, после чего до конца года цены снижаются — это во многом связано с динамикой сезона отпусков. Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова, по итогам года стоимость авиабилетов вряд ли вырастет более чем на на 9-10%.