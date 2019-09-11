В России рост цен на авиабилеты стал рекордным за последние 10 лет

Posted 11 сентября 2019, 06:49
Published 11 сентября 2019, 06:49
Modified 17 октября 2022, 20:01
Updated 17 октября 2022, 20:01
После кризиса 2008–2009 гг. это наибольший скачок: в течение 10 лет цены росли не более чем на 19%, в некоторые годы увеличивалась всего на 2%.
При этом цены на авиаперелеты быстрее всего растут в августе, после чего до конца года цены снижаются — это во многом связано с динамикой сезона отпусков. Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова, по итогам года стоимость авиабилетов вряд ли вырастет более чем на на 9-10%.
Авиакомпании и эксперты в качестве главной причины подорожания указывают подорожавшее топливо, также — увеличение издержек авиакомпаний.