В Башкирии обнаружили опасного вредителя

В россельхознадзоре Башкирии сообщили, что в Международном аэропорту «Уфа» в багаже у пассажира, прибывшего из Таджикистана, был обнаружен карантинный вредитель.

По данным управления, обнаруженное насекомое – зерновка. Ее обнаружили в фасоли весом 0,5 кг. В настоящий момент продукция изъята и уничтожена. В справке ведомства указывается, что зерновки являются «злостными вредителями зернобобовых культур», поэтому во многих странах мира они занесены в список опасных карантинных объектов. Эти насекомые наносят основной вред в амбарах, на продовольственных складах, изредка в поле. Они повреждают семена гороха, сои, нута, фасоли, кормовых бобов, чечевицы, вики и так далее.