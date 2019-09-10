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Posted 10 сентября 2019, 09:12

Published 10 сентября 2019, 09:12

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

В Башкирии обнаружили опасного вредителя

10 сентября 2019, 09:12
В россельхознадзоре Башкирии сообщили, что в Международном аэропорту «Уфа» в багаже у пассажира, прибывшего из Таджикистана, был обнаружен карантинный вредитель.

По данным управления, обнаруженное насекомое – зерновка. Ее обнаружили в фасоли весом 0,5 кг. В настоящий момент продукция изъята и уничтожена.

В справке ведомства указывается, что зерновки являются «злостными вредителями зернобобовых культур», поэтому во многих странах мира они занесены в список опасных карантинных объектов.

Эти насекомые наносят основной вред в амбарах, на продовольственных складах, изредка в поле. Они повреждают семена гороха, сои, нута, фасоли, кормовых бобов, чечевицы, вики и так далее.

#Роман Фаткуллин#Общество#Новости
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