В Башкирии обнаружили опасного вредителя

Posted 10 сентября 2019, 09:12
Published 10 сентября 2019, 09:12
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
По данным управления, обнаруженное насекомое – зерновка. Ее обнаружили в фасоли весом 0,5 кг. В настоящий момент продукция изъята и уничтожена.
В справке ведомства указывается, что зерновки являются «злостными вредителями зернобобовых культур», поэтому во многих странах мира они занесены в список опасных карантинных объектов.
Эти насекомые наносят основной вред в амбарах, на продовольственных складах, изредка в поле. Они повреждают семена гороха, сои, нута, фасоли, кормовых бобов, чечевицы, вики и так далее.