В Уфе 27-летняя девушка выпала из окна высотки

Кто-то видел, что она заходила в дом не одна, но, возможно, с ней рядом был случайный спутник. Тело несчастной оказалось на асфальте уже через 3-4 минуты после того, как она вошла в подъезд. Вероятно, этого времени ей хватило, чтобы подняться в лифте на верхний этаж здания.