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Posted 30 августа 2019, 09:14

Published 30 августа 2019, 09:14

Modified 17 октября 2022, 19:56

Updated 17 октября 2022, 19:56

В Уфе 27-летняя девушка выпала из окна высотки

30 августа 2019, 09:14
Есть сведения, что она вошла в дом не одна.

Сегодня, 30 августа, читатели прислали в редакцию Медиакорсети фотографии в места трагической гибели 27-летней девушки в микрорайоне Затон.

По уточненным данным, ЧП произошло на улице Ахметова. Погибшая приехала в Затон из села Михайловка. Предположительно она выпала с 13-го этажа здания.

Кто-то видел, что она заходила в дом не одна, но, возможно, с ней рядом был случайный спутник. Тело несчастной оказалось на асфальте уже через 3-4 минуты после того, как она вошла в подъезд. Вероятно, этого времени ей хватило, чтобы подняться в лифте на верхний этаж здания.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Напомним, вчера поздно вечером мы сообщали о трупе мужчины, найденном на улице Амантая в Кировском районе города. Сегодня появилась информация, что в этом случае мужчина предположительно скоропостижно скончался от инфаркта.

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#Происшествия#Новости#Смерть
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