В Башкирии пропал малыш Тимур Хабиров: волонтеров просили проверять вскопанную землю

Сегодня, 30 августа, ближе к вечеру стало известно, что волонтерам, которые участвуют в поисках годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе Башкирии, дали указание обращать внимание на свежевскопанную землю, а также коробку средних размеров и одеяло синего или фиолетового оттенков, которое исчезло вместе с Тимуром. Об этом сообщил портал Ufacitynews.ru со ссылкой на одного из волонтеров.