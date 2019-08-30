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Posted 30 августа 2019, 10:25

Published 30 августа 2019, 10:25

Modified 17 октября 2022, 19:56

Updated 17 октября 2022, 19:56

Клиенты Альфа-Банка начали получать пуш-уведомления вместо SMS

30 августа 2019, 10:25
Не меньше половины российских клиентов пользуются пуш-уведомлениями вместо смс, отмечают в других крупных банках.

В «Альфе» с января сэкономили 500 млн рублей, до конца года планируют удвоить сумму. В МКБ говорят, что новый способ дешевле в несколько раз. Особенно выгодно использовать «пуши», когда мобильные операторы постоянно повышают стоимость своих сервисов, подчеркивают в “СМП-банке”.

Сделать push-оповещения главным способом информирования в скором времени могут во всех российских банках первой двадцатки. В Сбербанке отмечают мультимедийную составляющую таких сообщений и возможность размещать определенные кнопки. В “Совкомбанке” ценят «пуши» за безопасность и их недоступность для других служб телефона: перехватить такие оповещения гораздо сложнее. В ВТБ добавляют, что серфить в истории «пушов» просто удобнее.

И все банки отмечают дешевизну сервиса по сравнению с смс, передает transsib.ru.

Центробанк уточняет, что закон обязывает банки сообщать клиентам обо всех операциях, совершенных с помощью их карты. Каким способом уведомлять клиентов, уточняется в договоре.

В Альфа-Банке доля push-уведомлений уже превышает 50% от общей массы информационных сообщений. В “Совкомбанке” эта цифра больше 30%, в Raiffeisen — 25%, City — 15%, в «Ак Барс» — 5%. В МКБ уже 80% пользователей пользуются «пушами», в банке «Санкт-Петербург» таких клиентов почти 90%.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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