Клиенты Альфа-Банка начали получать пуш-уведомления вместо SMS

Сделать push-оповещения главным способом информирования в скором времени могут во всех российских банках первой двадцатки. В Сбербанке отмечают мультимедийную составляющую таких сообщений и возможность размещать определенные кнопки. В “Совкомбанке” ценят «пуши» за безопасность и их недоступность для других служб телефона: перехватить такие оповещения гораздо сложнее. В ВТБ добавляют, что серфить в истории «пушов» просто удобнее.