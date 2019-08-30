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Posted 30 августа 2019, 15:50

Published 30 августа 2019, 15:50

Modified 17 октября 2022, 19:56

Updated 17 октября 2022, 19:56

Адвокат рассказал о местонахождении лиц для обмена между Москвой и Киевом

30 августа 2019, 15:50
По словам адвоката Валентина Рыбина, все задержанные, которых готовят к обмену между Россией и Украиной, в данный момент находятся в местах предварительного заключения или в пунктах сбора.

Этим он опроверг ранее распространенную информацию о доставке этих лиц в Киев самолетом, сообщает 30 августа газета «Известия».

Рыбин призвал не реагировать на фейковые сообщения. Он добавил, что глава Украины Владимир Зеленский пока не принял решения о помиловании россиян, удерживаемых в Киеве. Это является обязательным для совершения обмена.

Власти Украины сообщили о продолжении процесса переговоров. В Киеве также опровергли информацию о завершении процедуры обмена.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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