Адвокат рассказал о местонахождении лиц для обмена между Москвой и Киевом

Posted 30 августа 2019, 15:50
Published 30 августа 2019, 15:50
Modified 17 октября 2022, 19:56
Updated 17 октября 2022, 19:56
Этим он опроверг ранее распространенную информацию о доставке этих лиц в Киев самолетом, сообщает 30 августа газета «Известия».
Рыбин призвал не реагировать на фейковые сообщения. Он добавил, что глава Украины Владимир Зеленский пока не принял решения о помиловании россиян, удерживаемых в Киеве. Это является обязательным для совершения обмена.
Власти Украины сообщили о продолжении процесса переговоров. В Киеве также опровергли информацию о завершении процедуры обмена.