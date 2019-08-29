Роспотребнадзор: в школах нужно ввести правила питьевого режима

Posted 29 августа 2019, 12:08
Published 29 августа 2019, 12:08
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Вода в учебных заведениях должна отвечать требованиям гигиены, которые предъявляются к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Об этом информирует RNS.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что питьевой режим нужно организовывать в формах стационарных питьевых фонтанчиков или расфасованной воды. Каждый школьник должен иметь беспрепятственный доступ к питьевой воде на протяжении всего времени нахождения в учебном заведении.
В случае использования установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, нужно осуществлять замену тары по мере необходимости. Однако происходить это должно не реже одного раза в две недели, отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что приобретать бутилированную воду можно только при наличии у продавца документов о ее происхождении, качестве и безопасности.