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Posted 29 августа 2019, 12:08

Published 29 августа 2019, 12:08

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Роспотребнадзор: в школах нужно ввести правила питьевого режима

29 августа 2019, 12:08
По словам представителей Роспотребнадзора, требования СанПиН предусматривают необходимость обеспечения учащихся чистой питьевой водой.

Вода в учебных заведениях должна отвечать требованиям гигиены, которые предъявляются к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Об этом информирует RNS.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что питьевой режим нужно организовывать в формах стационарных питьевых фонтанчиков или расфасованной воды. Каждый школьник должен иметь беспрепятственный доступ к питьевой воде на протяжении всего времени нахождения в учебном заведении.

В случае использования установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, нужно осуществлять замену тары по мере необходимости. Однако происходить это должно не реже одного раза в две недели, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что приобретать бутилированную воду можно только при наличии у продавца документов о ее происхождении, качестве и безопасности.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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