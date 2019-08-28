mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2019, 05:03

Published 28 августа 2019, 05:03

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

По популярности ипотеки Башкирия занимает 5 место среди регионов России

28 августа 2019, 05:03
Снижение этого вида кредитования в это же время составило 6,1%.

Аналитики рейтингового агентства «РИА-Рейтинг» посчитали, насколько среди населения разных регионов России популярна покупка жилья в ипотеку. Оказалось, что в Башкирии этот вид кредитования достаточно популярен: по количеству ипотечных договоров на 1000 человек населения за последние 12 месяцев – 26,2 договора – республика находится на 5 месте.

Средняя сумма ипотечного кредита в Башкирии равна 1,8 миллиона рублей. Вместе с тем за последние 12 месяцев наблюдается снижение ипотечного кредитования на 6,1%. Впрочем, снижение ипотечной активности есть почти во всех регионах страны.

Наиболее популярна ипотека в Ямало-Ненецком автономном округе, где на каждые 1000 человек населения за последние 12 месяцев было в среднем 31,1 кредитного договора. Сумма ипотеки на севере дороже – 2,8 миллиона рублей.

Наименьшей популярностью покупка жилья в ипотеку пользуется в регионах Северного Кавказа. Например, в Ингушетии заключено всего 0,8 кредитного ипотечного договора на 1000 жителей республики.

В среднем по России популярность ипотеки составляет 18,4 договора на 100 человек при средней сумме договора 2,2 миллиона рублей.

Материалы по теме
В Башкирии «упала» ипотекаВ Башкирии вводится рейтинг школ: лучшие получат 1 млн рублей«Вы умрете другой смертью»: Опубликован рейтинг причин ухода из жизни в Башкирии
#Общество#Новости#Башкирия#Кредит#Рейтинги#Правительство Башкирии#Рейтинг#Кредитование#Ипотека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика