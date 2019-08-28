По популярности ипотеки Башкирия занимает 5 место среди регионов России

Средняя сумма ипотечного кредита в Башкирии равна 1,8 миллиона рублей. Вместе с тем за последние 12 месяцев наблюдается снижение ипотечного кредитования на 6,1%. Впрочем, снижение ипотечной активности есть почти во всех регионах страны.