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Posted 28 августа 2019, 14:04

Published 28 августа 2019, 14:04

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Болтон: США могут принять участие в переговорах по Донбассу

28 августа 2019, 14:04
По словам советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, Вашингтон и Лондон могут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате».

Об этом он рассказал 27 августа в ходе интервью одной из радиостанций, сообщает газета «Известия».

Болтон пояснил, что США и Великобритания могут подключится к диалогу в том случае, если остальные стороны - РФ, Украина, Франция и Германия - не будут против. Он добавил, что Вашингтон будет рад участию в переговорах.

Политик также не исключил возможности встречи американского и украинского президентов в Варшаве, где состоится церемония по случаю 80-й годовщины со дня начала Второй мировой войны.

#Ольга Земскова#Политика#Новости
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