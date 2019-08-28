Болтон: США могут принять участие в переговорах по Донбассу

Posted 28 августа 2019, 14:04
Published 28 августа 2019, 14:04
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Болтон пояснил, что США и Великобритания могут подключится к диалогу в том случае, если остальные стороны - РФ, Украина, Франция и Германия - не будут против. Он добавил, что Вашингтон будет рад участию в переговорах.
Политик также не исключил возможности встречи американского и украинского президентов в Варшаве, где состоится церемония по случаю 80-й годовщины со дня начала Второй мировой войны.