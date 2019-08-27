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Posted 27 августа 2019, 07:58

Published 27 августа 2019, 07:58

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Заслужили: Башкирию ждет настоящее «Бабье лето»

27 августа 2019, 07:58
Уже на следующей неделе.

В минувшую ночь, напомним, температура воздуха в некоторых районах республики достигла нулевой отметки. Несмотря на то, что погоду в Уфе и в республике в целом можно назвать осенней - и до конца последней недели августа будет холодно и дождливо, - жителей региона все-таки ждет заслуженное «бабье лето».

По прогнозам синоптиков, наступит оно уже на следующей неделе.

- В регионе уже 2 сентября пройдет область повышенного атмосферного давления, станет теплее, температура воздуха повысится, хоть и ночами будет все также прохладно, - отметили в Башгидромете ufacitynews.

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