Заслужили: Башкирию ждет настоящее «Бабье лето»

Posted 27 августа 2019, 07:58
Published 27 августа 2019, 07:58
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
В минувшую ночь, напомним, температура воздуха в некоторых районах республики достигла нулевой отметки. Несмотря на то, что погоду в Уфе и в республике в целом можно назвать осенней - и до конца последней недели августа будет холодно и дождливо, - жителей региона все-таки ждет заслуженное «бабье лето».
По прогнозам синоптиков, наступит оно уже на следующей неделе.
- В регионе уже 2 сентября пройдет область повышенного атмосферного давления, станет теплее, температура воздуха повысится, хоть и ночами будет все также прохладно, - отметили в Башгидромете ufacitynews.