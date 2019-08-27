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Posted 27 августа 2019, 13:54

Published 27 августа 2019, 13:54

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Японии ввели ограничения при подъеме на гору Фудзи

27 августа 2019, 13:54
Власти префектуры Яманаси (Япония), где расположен самый популярный у туристов маршрут на гору Фудзи, ввели ограничения на подъеме после гибели гражданки России.

Эта временная мера была необходима для того, чтобы проверить безопасность пути и установить обстоятельства произошедшего, сообщает 27 августа газета «Известия».

Путь от места отдыха туристов до вершины горы закрыли после 8 часов 30 минут утра накануне.

Отмечается, что полицейские натянули канаты по всему периметру маршрута, чтобы альпинисты не смогли выйти за его границы.

Россиянка погибла 26 августа из-за падения камня. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

#Ольга Земскова#В мире#Новости
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