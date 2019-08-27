Как чиновники экономят на инвалидах, сокращая их число

И если в делах о врачебных ошибках мы часто доказываем вину и выигрываем суды, то статус инвалида нам удалось вернуть всего один раз за 10 лет! Что делать? Передать полномочия МСЭ врачебным комиссиям. Это даёт больше шансов на объективность, ведь лечебные учреждения ведут инвалидов на протяжении всей их жизни. А самое главное — отвечают за здоровье своего пациента. Для них главное — проблема здоровья, а не труда. Другой вопрос. Хватит уже разглагольствовать, что инвалидность — формальная защита, которая гарантирует больным и недужным то, что им и так бесплатно положено. Посмотрите правде в глаза: если ее снять, человек у нас оказывается вообще без всякой поддержки, нетрудоспособному и беспомощному человеку не то, что лечиться — хлеба купить не на что.