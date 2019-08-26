Врио главы Башкирии – Путину: «Другие регионы уже «насытились», а мы – потихонечку»

- Мы работаем над наполнением резидентов. Обратите внимание, у нас вся география – юг, север, восток – и мы сейчас работаем, - пояснил он. - Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона.