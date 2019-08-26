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Posted 26 августа 2019, 13:13

Published 26 августа 2019, 13:13

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Врио главы Башкирии – Путину: «Другие регионы уже «насытились», а мы – потихонечку»

26 августа 2019, 13:13
Сюжет
Радий Хабиров
Радий Хабиров лично рассказал президенту страны Владимиру Путину о положении дел в республике.

Сегодня, 26 августа, врио главы Башкирии Радий Хабиров в Кремле встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Из стенограммы, которая опубликована на сайте Кремля, можно понять, что разговор протекал в теплой доброжелательной обстановке, и Радий Хабиров пользуется доверием главы государства, промежуточные результаты его работы получили одобрение. Остановимся на наиболее интересных местах беседы Владимира Путина и Радия Хабирова.

1. «Выходим в «белую»

Радий Хабиров основательно, с цифрами, рассказал Владимиру Путину о состоянии экономики, заострив внимание на индексе промышленного производства и зарплате.

- Что интересно: индекс промышленного производства растет, и растут сальдированные результаты. У нас количество предприятий, средних и крупных, по разнице прибыли и убытков увеличивается довольно существенно – 144 процента, - сообщил Радий Хабиров. - Это приводит к тому, что у нас реально и номинально зарплата растет, то есть мы в «белую» выходим, и за первое полугодие 35400 наша зарплата стала.

2. «Надо женщинам помогать»

Подробно собеседники остановились на вопросах демографии и обсудили проблему высокого уровня детской смертности в Башкирии.

- Такое есть, - признал Радий Хабиров. - Мы над этим работаем. Это не то, что какие-то показатели слабой медицины.

Он заверил, что успехи при выхаживании новорожденных детей должны положительно отразиться на общей ситуации.

- Те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять, - добавил руководитель Башкирии.

- Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у вас медицина неплохая.

3. «Впервые за три года у нас получилось»

Довольно подробно обсуждали врио главы Башкирии и президент России проблему безработицы.

- Самое большое внимание мы сейчас обращаем и чем занимаемся, – мы понимаем, что социальный сектор и социальное самочувствие – это только новое производство, это новые качественные хорошие заработки и рабочие места, - отметил Радий Хабиров и уточнил: - Впервые за три года у нас получилось, это не только моя заслуга…

4. «А мы «потихонечку»…

Интересно прошло обсуждение валового регионального продукта.

- А ВРП сколько? – заинтересовался Путин.

- У нас полтора триллиона. Мы на самом деле очень много работаем, и, вы знаете, как получилось, Владимир Владимирович. Наверное, другие регионы уже «насытились», а мы – потихонечку, - сыронизировал Радий Хабиров.

- У нас даже земля еще есть, которую мы, соответственно, предлагаем сейчас и появились иностранные инвесторы, - добавил руководитель Башкирии и не упустил случая рассказать о свежем проекте производства сыров в Башкирии от французской компании.

5. «Вы держитесь там, держите эти санкции»

- Наши ограничительные меры действуют до сих пор? – спросил Владимир Путин.

- Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает, - ответил Радий Хабиров.

- Это не санкции, это ответные меры, - поправил глава государства.

В продолжение разговора Радий Хабиров поблагодарил за предоставление еще трем городам Башкирии статуса ТОСЭР. Всего их в Башкирии стало уже пять.

- Мы работаем над наполнением резидентов. Обратите внимание, у нас вся география – юг, север, восток – и мы сейчас работаем, - пояснил он. - Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона.

По его словам в сентябре будут поданы документы.

6. «Помню, пахло нефтью»

Ностальгические воспоминания у Владимира Путина вызвало упоминание городов Салавата и Ишимбая.

- Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда, - сказал Путин.

- Есть, Владимир Владимирович, и до сих пор, - подтвердил Радий Хабиров.

- Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил, - продолжил воспоминания глава государства.

- У нас там сильная школа была дзюдо, - напомнил Радий Хабиров.

- Хорошая школа, соревнования проводили хорошие, - согласился Путин.

После этого Радий Хабиров с удовольствием посвятил президента страны в положение дел с развитием спортивной борьбы в Башкирии, а также в то, что в 2021 году в Башкирии пройдет чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе.

На этом стенограмма беседы Радия Хабирова и Владимира Путина, опубликованная на сайте Кремля, завершается.

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#Политика#Новости#Владимир Путин#Радий Хабиров
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