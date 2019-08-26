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Posted 26 августа 2019, 06:54

Published 26 августа 2019, 06:54

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Курултае Башкирии заменят окна на 11 миллионов рублей

26 августа 2019, 06:54
В конкурсе принимали участие два участника.

В здании Государственного Собрания – Курултая Башкирии, расположенного на улице А. З. Валиди, 46, в ближайшее время заменят окна. Конкурс на выявление подрядчика провело на днях Хозяйственное управление Башкирии, которое поначалу было готово заплатить за эту работу 14,8 миллиона рублей.

В итоге в конкурсе приняли участие всего две строительные компании. Видимо, множеству других уфимских строительных организаций это не интересно. Победитель выполнит работы за 11 миллиона рублей.

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