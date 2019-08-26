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Posted 26 августа 2019, 13:41

Published 26 августа 2019, 13:41

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Суд Краснодара приговорил изнасиловавшего и убившего падчерицу мужчину к 22 годам

26 августа 2019, 13:41
В Краснодаре решением суда приговорен к 22 годам содержания в колонии строгого режима уроженец Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю падчерицу в Сочи.

Кроме этого, мужчину на десять лет лишили права работать в воспитательных учреждениях для детей и подростков, сообщает 26 августа газета «Известия».

Преступление он совершил в марте 2018 года. Мать ребенка находилась в больнице. Мужчина остался дома с девочкой. Он изнасиловал ребенка, а затем несколько раз ударил в область живота и груди. Утром мужчина обнаружил девочку без признаков жизни. Её тело он сложил в сумку и закопал на берегу реки.

После этого мужчина сам инициировал поиски девочки, говорил соседям, что ребенок пропал, а через какое-то время - перестал выходить на связь. Его задержали в Адлерском районе.

#Ольга Земскова#Происшествия#Новости
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