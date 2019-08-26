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Posted 26 августа 2019, 12:21

Published 26 августа 2019, 12:21

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Китай грозит США зеркальными мерами на повышение налога на импорт

26 августа 2019, 12:21
Если США пойдут на повышение пошлин на китайские товары, то могут ожидать ответные меры со стороны Китая, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

После сообщения президента США Трампа о вероятном повышении пошлин с осени этого года, в Пекине заявили о необходимости принятия ответных мер на этот шаг.

Гэн Шуан заявил, что на его правительство не действуют угрозы и устрашения со стороны американцев. По сообщению RT, дипломат также добавил, что Китай продолжит отстаивать свои законные права и интересы, если США пойдут в сторону обострения торгового конфликта.

#Юлия Кононенко#В мире#Новости
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