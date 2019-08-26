Китай грозит США зеркальными мерами на повышение налога на импорт

Posted 26 августа 2019, 12:21
Published 26 августа 2019, 12:21
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
После сообщения президента США Трампа о вероятном повышении пошлин с осени этого года, в Пекине заявили о необходимости принятия ответных мер на этот шаг.
Гэн Шуан заявил, что на его правительство не действуют угрозы и устрашения со стороны американцев. По сообщению RT, дипломат также добавил, что Китай продолжит отстаивать свои законные права и интересы, если США пойдут в сторону обострения торгового конфликта.