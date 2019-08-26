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Posted 26 августа 2019, 03:58

Published 26 августа 2019, 03:58

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Чиновники заставили жителя Уфы уничтожить памятник сыну

26 августа 2019, 03:58
На памятник жаловались соседи.

Житель Уфы установил на своем участке крест в память о сыне, которого он потерял в пожаре 14 лет назад. Сын его похоронен, как положено, на кладбище, но на своем участке мужчина хотел, чтобы что-то напоминало ему о ребенке. Но этого жеста не оценили соседи и стали жаловаться. Об этом рассказывает издание Mash.

В итоге все закончилось тем, что чиновники решили, что могильный крест пугает людей. С мужчиной провели разъяснительную беседу, и крест он убрал. Не помогло даже то, что памятник стоял на земле, находящейся в собственности уфимцы.

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#Общество#Новости#Уфа#Памятник#Памятники
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