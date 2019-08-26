Чиновники заставили жителя Уфы уничтожить памятник сыну

Житель Уфы установил на своем участке крест в память о сыне, которого он потерял в пожаре 14 лет назад. Сын его похоронен, как положено, на кладбище, но на своем участке мужчина хотел, чтобы что-то напоминало ему о ребенке. Но этого жеста не оценили соседи и стали жаловаться. Об этом рассказывает издание Mash.