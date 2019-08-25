Уступите дедушке дорогу: В Уфе проходит Спартакиада пенсионеров

В программу Спартакиады были включены шахматы, плавание, дартс, пулевая стрельба, настольный теннис и легкая атлетика. Кроме того, спортсмены России, Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции приняли участие в комбинированной эстафете (бег с выполнением различных вводных: бросок баскетбольного мяча в кольцо, метание дротиков по мишени для дартса и т. д.).