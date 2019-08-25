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Posted 25 августа 2019, 10:28

Published 25 августа 2019, 10:28

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Уступите дедушке дорогу: В Уфе проходит Спартакиада пенсионеров

25 августа 2019, 10:28
В VI Спартакиаде пенсионеров России примут участие более полтысячи спортсменов-любителей «серебряного» возраста из 76 регионов страны и шести европейских государств.

В программу Спартакиады были включены шахматы, плавание, дартс, пулевая стрельба, настольный теннис и легкая атлетика. Кроме того, спортсмены России, Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции приняли участие в комбинированной эстафете (бег с выполнением различных вводных: бросок баскетбольного мяча в кольцо, метание дротиков по мишени для дартса и т. д.).

По сообщению пресс-служба Министерства труда РБ, спортсмены-любители сдадут нормативы ГТО и определят биологический возраст с помощью специалистов на площадках мероприятия.

На грандиозном спортивном празднике Башкортостан представят уфимцы Резида Халикова (легкая атлетика, стрельба), Рустем Хангильдин (плавание, шахматы), Анатолий Карпенко (легкая атлетика), Сергей Буков (настольный теннис), Екатерина Петренко (плавание), Роза Идрисова (шахматы), а также Фануза Искарова из Благовещенска (настольный теннис) и Валерий Шагибеков из Белокатайского района (пулевая стрельба).

Закрытие Спартакиады пенсионеров России-2019 запланировано на 27 августа в Центре спортивной подготовки.

Напомним, что в прошлом году на V Спартакиаде в общекомандном зачете первое место завоевали пенсионеры из Нижегородской области, второй финишировала сборная Иркутской области, замкнули тройку призеров спортсмены из Республики Карелии.

#Спорт#Новости#Новости Башкирии#Новости Уфы
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