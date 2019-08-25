«А много ли корова дает молока?»: В Башкирии лучшей доярке пообещали автомобиль

«Мы не собираемся останавливаться на втором месте. Это очень тяжелая задача, но всегда хорошо, когда есть, с кем посоревноваться. Поэтому мы будем стремиться к первому месту», - заявил он. Способствовать этому, по словам Радия Хабирова, будут крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе. Башкирия впервые за последние три года показывает положительную инвестиционную динамику.