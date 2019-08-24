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Posted 24 августа 2019, 04:30

Published 24 августа 2019, 04:30

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Погода: В Уфе наступил последний летний уикенд

24 августа 2019, 04:30
В выходные будет тепло, но не жарко.

Температура воздуха сегодня и завтра прогреется до 22-23 градусов выше ноля. И до конца текущего лета, судя по прогнозу синоптиков, это будут последние дни, когда столбик термометра поднимется выше 20-градусной отметки. Ночью, кстати, уже не жарко и даже кому-то не тепло: плюс 10-12 градусов.

Таким образом последние летние выходные наступили не только в календарном плане, но и в погодном.

В эти оба выходные дни будет либо ясно, либо облачно. Но без дождей. Ветер будет незначительный – не больше 2-3 метров в секунду.

#Общество#Новости#Погода#Лето#Прогноз погоды
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