Погода: В Уфе наступил последний летний уикенд

Температура воздуха сегодня и завтра прогреется до 22-23 градусов выше ноля. И до конца текущего лета, судя по прогнозу синоптиков, это будут последние дни, когда столбик термометра поднимется выше 20-градусной отметки. Ночью, кстати, уже не жарко и даже кому-то не тепло: плюс 10-12 градусов.