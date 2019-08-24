Фильм — наш: что делает грантовая система Башкирии с кинопроизводством в регионе

— Можно пойти путем Фарзаны Утарабаевой: придумать хорошую историю, грамотно отредактировать, на питчинге найти ресурсы и техническое сопровождение, снять ее на профессиональном уровне, не имея соответствующего образования (Фарзана — выпускница сценарных курсов киношколы им. Макгаффина в Уфе. — прим. ред.), — подчеркивает руководитель Молодежного центра СК РБ Гульфия Шарипова. — Не считая сертификатов, полученных на башкирском питчинге, бюджет ее первого фильма «Дикарь» составил 500 тысяч «живых» денег. Киностудия «Башкортостан», совместно с которой был запущен этот фильм, предоставила только 150 тысяч. Остальную сумму она искала самостоятельно, с трудом собирая с миру по нитке у спонсоров, занимала у родителей. В результате «Дикарь» получился, и это очень хорошая визитная карточка, которая позволила ей снять второй фильм. Холдинг «Медстандарт» увидел качественную работу и дал ей полмиллиона на съемки «Моего лечащего врага», который она сделала всего за месяц.