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Posted 24 августа 2019, 05:20

Published 24 августа 2019, 05:20

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Дальнобойщик подобрал сбитого под Уфой котенка и отвез на лечение в соседний регион

24 августа 2019, 05:20
Прооперированного подопечного водитель большегруза оставил себе.

Чудесная история спасения маленького котенка случилась недавно в Башкирии. Водитель большегрузного автомобиля ехал из Ростова-на-Дону в Екатеринбург и, не доезжая примерно 100 километров до Уфы, увидел на трассе сбитого котенка. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

В самой близкой от того места ветеринарной клинике в деревне Языково оказать необходимую помощь не смоги, потому что там требовалась серьезная операция. К чести водителя, своего нового подопечного он не бросил и взял с собой до Екатеринбурга.

Там несчастное животное прооперировали, ему пришлось ампутировать лапку. Но по улицам он теперь голодным шастать не будет – дальнобойщик решил котенка оставить себе. И даже имя ему уже придумал – Липтон. Ну, видимо, новый домашний питомец (у него уже есть кошка) у мужчины каким-то образом ассоциируется с чаем.

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