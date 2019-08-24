Дальнобойщик подобрал сбитого под Уфой котенка и отвез на лечение в соседний регион

Там несчастное животное прооперировали, ему пришлось ампутировать лапку. Но по улицам он теперь голодным шастать не будет – дальнобойщик решил котенка оставить себе. И даже имя ему уже придумал – Липтон. Ну, видимо, новый домашний питомец (у него уже есть кошка) у мужчины каким-то образом ассоциируется с чаем.