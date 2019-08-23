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Posted 23 августа 2019, 05:05

Published 23 августа 2019, 05:05

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Уфе из-за укладки нового асфальта перекроют улицу Владивостокскую

23 августа 2019, 05:05
Движение ограничат на сутки уже с сегодняшнего дня.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, полностью будет перекрыто движение с 23 по 24 августа. На участке от 8 Марта до Революционной. Горожан просят заранее распланировать свой маршрут.

Ранее мы писали о том, что в Уфе ограничат движение на центральных улицах из-за мероприятия для пенсионеров.

Как сообщается на сайте администрации Уфы, речь идет об ограничении движения на Тукаева, Валиди, Маркса. С 18.00 до 21.30 перекроют следующие участки улиц:

Заки Валиди на участке от улицы Карла Маркса до улицы Театральной;

Карла Маркса на участке от улицы Заки Валиди до улицы Тукаева;

Ул. Тукаева на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской.

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#Город#Новости
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