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Posted 23 августа 2019, 07:38

Published 23 августа 2019, 07:38

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В России в 2019 году по вине водителей автобусов погибло 120 человек

В России в 2019 году по вине водителей автобусов погибло 120 человек

23 августа 2019, 07:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
При этом, согласно материалам ГИБДД России, в этом году наблюдается небольшое снижение количества таких аварий.

С начала текущего года в России из-за нарушений ПДД водителями автобусов произошло 2955 ДТП: в результате погибло 120 человек, пострадало более 4,5 тыс. За аналогичный период прошлого года в подобных ДТП погибло 117 человек, пострадали более 4,7 тыс. 35 аварий произошли с участием пьяных водителей.

По данным ГИБДД, основными видами ДТП по вине водителей автобусов стали падения пассажиров, столкновения, наезды на пешеходов. В половине случаев причина столкновений — несоблюдение дистанции.

Напомним, по итогам минувшего года Башкирия заняла четвертое место в России по абсолютному количеству погибших в ДТП: по статистике, общее количество ДТП в регионе в 2018 году составило 4,4 тыс. При этом погибло 550 человек, ранения получили 4,4 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#ДТП#ДТП с автобусом
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