Минздрав Украины: корь отступает

Posted 22 августа 2019, 16:29
Published 22 августа 2019, 16:29
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Издание RT передает, что уполномоченное ведомство при Министерстве здравоохранения Украины приводит новую статистику по заболеваемости кори. Как сообщается, количество зараженных острым инфекционным заболеванием снижается каждый месяц. Положительная динамика началась в январе, когда число заболевших составляло почти 14 тысяч человек. К марту их количество упало до 9 тысяч, а к июню до 3,5 тысяч человек.
В середине лета на Украине корью заболело 1,4 тысячи человек, а в первой половине августа – 464.