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Posted 22 августа 2019, 16:29

Published 22 августа 2019, 16:29

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Минздрав Украины: корь отступает

22 августа 2019, 16:29
Ситуацию с распространением кори на Украине прокомментировал Центр общественного здоровья при Минздраве.

Издание RT передает, что уполномоченное ведомство при Министерстве здравоохранения Украины приводит новую статистику по заболеваемости кори. Как сообщается, количество зараженных острым инфекционным заболеванием снижается каждый месяц. Положительная динамика началась в январе, когда число заболевших составляло почти 14 тысяч человек. К марту их количество упало до 9 тысяч, а к июню до 3,5 тысяч человек.

В середине лета на Украине корью заболело 1,4 тысячи человек, а в первой половине августа – 464.

#Юлия Кононенко#В мире#Новости
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