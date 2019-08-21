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Posted 21 августа 2019, 08:43

Published 21 августа 2019, 08:43

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

Выручка «Башнефти» за первое полугодие 2019 года составила почти полтриллиона рублей

21 августа 2019, 08:43
Компания опубликовала данные о финансовых показателях по международным стандартам отчетности.

Основные финансовые показатели работы ПАО АНК «Башнефть» под управлением ПАО НК «Роснефть» по итогам первого полугодия 2019 года внушают уверенность в стабильном и уверенном развитии компании. Все-таки это один из столпов экономики Башкирии и ключевой донор республиканского бюджета.

По итогам первого полугодия текущего года выручка компании составила 424,6 миллиарда рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года этот показатель увеличился более чем на 9%.

Аналитики отмечают, что ключевым фактором роста выручки является, как и в прежние периоды, синергетический эффект от работы компании в составе НК «Роснефть». Это касается как производственных моментов – повышение эффективности переработки нефтепродуктов и коммерческой деятельности, так и организационных – внутригрупповой кооперации, использования современных технологий.

Один из важнейших показателей, характеризующих финансовое положение компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – EBITDA* – вырос в первом полугодии 2019-го по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10% и составил 89,8 миллиарда рублей.

Чистая прибыль компании выросла на 6% и составила 44 миллиарда рублей. Данные показатели чистой прибыли позволяют обеспечить стабильные дивиденды акционерам «Башнефти», которая, напомним, на четверть принадлежит Башкирии.

Роста выручки и других основных финансовых показателей удалось добиться, несмотря на некоторые негативные моменты, такие, как временная приостановка поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в связи с загрязнением последнего. Отрицательные курсовые разницы ввиду ослабления доллара в первом полугодии 2019 года также не оказали негативного воздействия на финансовые результаты работы компании.

Достигнутые производственные и финансовые показатели работы в первом полугодии текущего года говорят о том, что в компании выбрана верная бизнес-стратегия, а также четко отлажена работа менеджмента, который основной своей целью ставит повышение эффективности по всей производственной и сбытовой цепочке. Результаты говорят сами за себя: за рассматриваемый период достигнуто сокращение административных издержек на 8%.

Финансовые показатели сами по себе не берутся из ниоткуда: это результат производственной деятельности, которая в первом полугодии также показала стабильно растущие результаты. Объем добычи составил 9,3 миллиона тонн. Нефтепереработка составила 9,3 миллиона тонн с ростом на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

* EBITDA – аналитический показатель, равный прибыли компании до вычета налогов, процентов, а также амортизационных отчислений. В международной системе финансового анализа этот показатель используется для оценки финансовой эффективности работы компании.

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