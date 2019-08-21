Выручка «Башнефти» за первое полугодие 2019 года составила почти полтриллиона рублей

Достигнутые производственные и финансовые показатели работы в первом полугодии текущего года говорят о том, что в компании выбрана верная бизнес-стратегия, а также четко отлажена работа менеджмента, который основной своей целью ставит повышение эффективности по всей производственной и сбытовой цепочке. Результаты говорят сами за себя: за рассматриваемый период достигнуто сокращение административных издержек на 8%.