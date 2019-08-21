В Роскачестве рассказали как правильно выбрать портвейн

В ведомстве добавили, что за 100 рублей в магазинах продают лишь винный напиток. В его составе присутствуют плодовый виноматериал (обычно яблочный), сахар, ароматизаторы и лимонная кислота. Данная продукция не портвейн. Настоящий портвейн - «виноградное вино с естественной сладостью, выдержанное в дубовых бочках».