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Posted 21 августа 2019, 14:17

Published 21 августа 2019, 14:17

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

В Роскачестве рассказали как правильно выбрать портвейн

21 августа 2019, 14:17
Сотрудники Роскачества выпустили рекомендации для россиян по выбору портвейна.

Изначально в торговых точках нужно узнать возраст вина. Об этом информирует RNS.

Так при изготовлении портвейна виноделы должны соблюдать сроки выдержки. Покупать лучше вино не моложе трех-четырех лет. Таким образом, в текущем году портвейн можно приобретать урожая не позднее 2016 года, сообщили эксперты.

В традициях виноделия Крыма крепость портвейна должна быть от 17% до 18,5%, а уровень сахара – от 6% до 13%.

В настоящем портвейне сладость имеет естественное происхождение. Приятный вкус передает спелый виноград. Самого сахара в специальном или ликерном специальном вине «портвейн» быть не может. Несильный осадок в винах подобного типа ГОСТом допускается, заявили в Роскачестве.

В ведомстве добавили, что за 100 рублей в магазинах продают лишь винный напиток. В его составе присутствуют плодовый виноматериал (обычно яблочный), сахар, ароматизаторы и лимонная кислота. Данная продукция не портвейн. Настоящий портвейн - «виноградное вино с естественной сладостью, выдержанное в дубовых бочках».

В Роскачестве считают, что лучшими производителями портвейна в Российской Федерации являются «Массандра», Инкерманский завод марочных вин, «Солнечная долина» и «Коктебель».

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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