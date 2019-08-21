В Иркутске общественники выступили за снос развлекательного центра мэра Бердникова

Площадь здания превышает 16 тысяч квадратных метров. Вдобавок само сооружение является своего рода пристройкой к другому зданию. Кучу нарушений противопожарной безопасности здесь можно заметить невооруженным взглядом. Так, в своем заявлении Шабанов отметил, что в ТЦ нет противопожарных дверей и огнестойких перекрытий. Также внутри здания расположены некоторые заведения, расположение которых там запрещено без подходящих перекрытий.