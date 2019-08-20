Врачи: пожилые люди во время операция переносят скрытые инсульты

Специалисты университета Макмастера провели исследование, в ходе которого было установлено, что около 0,5% людей, в возрасте, старше 65 лет, во время операций переносят инсульты. Отмечается, что при таких обстоятельствах они проходят незаметно.

Издание ФедералПресс напоминает, что главными признаками инсульта является слабость рук, нарушение речи и пр. тем не менее, в медицинской практике встречается «скрыты» или «молчаливый» инсульт. Он не имеет явных признаков, и диагностируется только при помощи МРТ. Для изучения скрытых инсультов специалисты провели отдельное исследование. В научном эксперименте участвовали 1114 пациента из Северной и Южной Америки, Азии, Новой Зеландии и Европы. Все эти люди часто ложились на операционный стол. В девятидневный срок им провели МРТ и установили наличие признаков скрытого инсульта. У 7% пациентов был инсульт. За ними продолжили следить в течении года и установили, что у 42% наблюдаемых было отмечено снижение умственных способностей. Ко всему прочему, специалисты установили, что скрытый инсульт может вызвать расстройства психики пациента и спровоцировать явный инсульт. Также скрытое течение заболевания сильно ухудшает кровообращение в мозге. Было установлено, что хирургическое вмешательство у пациентов пожилого возраста в 14 раз чаще заканчивается скрытым инсультом.