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Posted 20 августа 2019, 14:21

Published 20 августа 2019, 14:21

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

Площадь природных пожаров на Канарах достигла 10 тысяч гектаров

20 августа 2019, 14:21
Лесные пожары на острове Гран-Канария, принадлежащего испанскому автономному сообществу Канарские острова, достигли площади 10 тысяч гектаров.

С территории уже эвакуированы примерно 9 тысяч человек, сообщает газета «Известия» 20 августа.

В данный момент в борьбе с огнем задействовано около тысячи человек, а также 14 самолетов и вертолетов. По словам министра сельского хозяйства острова, это развертывание сил стало крупнейшим за всю историю Гран-Канарии. Однако из-за того, что огонь местами поднимается слишком высоко, воздушная техника вынуждена работать с перерывами.

Глава острова Анхель Виктор Торрес подчеркнул, что ситуацию пока не удается взять под контроль. Следующие двое суток будут критическими в борьбе со стихией. Огонь уже дошел до природного парка острова - Тамадабы и скоро может затронуть заповедник Инагуа.

Эксперты говорят о том, что распространению огня способствует жаркая погода и сильные ветра.

#Ольга Земскова#Происшествия#Новости
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