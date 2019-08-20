Площадь природных пожаров на Канарах достигла 10 тысяч гектаров

В данный момент в борьбе с огнем задействовано около тысячи человек, а также 14 самолетов и вертолетов. По словам министра сельского хозяйства острова, это развертывание сил стало крупнейшим за всю историю Гран-Канарии. Однако из-за того, что огонь местами поднимается слишком высоко, воздушная техника вынуждена работать с перерывами.