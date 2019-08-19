Ученые показали как выглядит Земля с расстояния нескольких световых лет

Спутник снимал Землю в 2016 и 2017 годах на 10 отдельных длинах волн. Далее эксперты уменьшили фотографии планеты до одного значения яркости для каждой длины волны и получили 10 точек. Последние через некоторое время дают изображение, которое мог бы получить астроном, находясь за несколько световых лет от Земли.