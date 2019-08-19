mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2019, 11:32

Published 19 августа 2019, 11:32

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

Ученые показали как выглядит Земля с расстояния нескольких световых лет

19 августа 2019, 11:32
Зарубежные СМИ пишут, что ученым удалось создать модель того, как может выглядеть Земля, если рассматривать ее в телескопы с расстояния нескольких световых лет.

При создании модели астрономы использовали порядка 10 000 фотографий Земли, которые были сделаны спутником NASA Deep Space Climate Observatory, информирует RNS.

Спутник снимал Землю в 2016 и 2017 годах на 10 отдельных длинах волн. Далее эксперты уменьшили фотографии планеты до одного значения яркости для каждой длины волны и получили 10 точек. Последние через некоторое время дают изображение, которое мог бы получить астроном, находясь за несколько световых лет от Земли.

Описанный выше способ дает возможность не только увидеть экзоструктуру планеты, но и понять имеется ли на ней вода, облака и прочие условия необходимые для существования потенциальной жизни.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика