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Posted 19 августа 2019, 11:21

Published 19 августа 2019, 11:21

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

Счетная палата: экономика России падает из-за снижения количества занятого населения

19 августа 2019, 11:21
Эксперты Счетной палаты подсчитали, что в первые шесть месяцев текущего года численность занятого населения в Российской Федерации сократилась на 700 000 человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Именно снижение количества трудоустроенных граждан сдерживает рост экономики страны. Об этом информирует RNS.

Счетная палата подготовила аналитическую записку «Информация об основных показателях социально-экономического развития РФ в январе-июне 2019 года». Из приложения к документу следует, что в первом полугодии 2019 года число трудоустроенных жителей России снизилось. При этом количество безработных тоже упало. Уменьшение количества рабочей силы в стране может быть фактором, который замедляет экономический рост.

Так в январе-июне нынешнего года в РФ численность занятых в экономике граждан была равна 71,5 миллиона человек. Это на 700 000 человек меньше чем в первом полугодии прошлого года, сообщили в Счетной палате.

В ведомстве добавили, что в первые шесть месяцев 2019 года число безработных россиян сократилось на 200 000 — до 3,5 миллиона человек в сравнении с тем же периодом 2018 года. Уровень безработицы в России за указанный промежуток времени снизился на 0,2%, составив 4,7% от трудоспособного населения. Данный показатель самый низкий за всю историю современной РФ.

#Юлия Кононенко#Экономика#Новости
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