Счетная палата: экономика России падает из-за снижения количества занятого населения

В ведомстве добавили, что в первые шесть месяцев 2019 года число безработных россиян сократилось на 200 000 — до 3,5 миллиона человек в сравнении с тем же периодом 2018 года. Уровень безработицы в России за указанный промежуток времени снизился на 0,2%, составив 4,7% от трудоспособного населения. Данный показатель самый низкий за всю историю современной РФ.