Чем дальше, тем жарче: в Башкирии температура воздуха повысится до +36 градусов

Posted 19 августа 2019, 06:54
Published 19 августа 2019, 06:54
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
Сегодня, 19 августа, по республике ожидается жаркая погода с температурой до +30 градусов. Горячее всего будет в южных районах, там воздух прогреется до +36 градусов. При этом в горных районах будет прохладнее – ночью столбик термометра там может опуститься до +10 градусов.
Осадков синоптики не обещали за исключением небольших дождей на северо-западе республики и гроз.
В следующие дни характер погод существенно не изменится.