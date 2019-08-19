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Posted 19 августа 2019, 06:54

Published 19 августа 2019, 06:54

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Чем дальше, тем жарче: в Башкирии температура воздуха повысится до +36 градусов

19 августа 2019, 06:54
Такая погода в регионе продержится до конца текущей недели.

Сегодня, 19 августа, по республике ожидается жаркая погода с температурой до +30 градусов. Горячее всего будет в южных районах, там воздух прогреется до +36 градусов. При этом в горных районах будет прохладнее – ночью столбик термометра там может опуститься до +10 градусов.

Осадков синоптики не обещали за исключением небольших дождей на северо-западе республики и гроз.

В следующие дни характер погод существенно не изменится.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Погода
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