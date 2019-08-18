В башкирском селе вандалы разгромили парк и написали непристойности на фонтане

Posted 18 августа 2019, 06:59
Published 18 августа 2019, 06:59
Modified 17 октября 2022, 20:12
Updated 17 октября 2022, 20:12
Речь идет о хулиганстве в парке села Кушнаренково. Неизвестные пока молодые люди сняли плитку от фонтана, разбили ее вдребезги, а также написали нецензурные слова на фонтане. Чем он им не угодил, пока неясно. Глава Кушнаренковского района призвал всех жителей села и района сплотиться в борьбе с вандалами.
По его словам, власти благоустроили парк для того, чтобы сделать приятное местным жителям, устроить уличный беспорядок в нем — значит сделать «зло».
- Мы должны объединиться против таких вандалов и совместными усилиями искоренять это зло, таким среди нас не место», — написал Руслан Гизатуллин.
Парк власти намерены восстановить.