«Забери меня»: в Башкирии 16-летняя девушка ушла из жизни вслед за бывшим другом

Posted 17 августа 2019, 08:43
Published 17 августа 2019, 08:43
Modified 17 октября 2022, 20:12
Updated 17 октября 2022, 20:12
Трагедия в духе Шекспира произошла в поселке Шингак-куль в Чишминском районе Башкирии. Подробности сообщила «Комсомольская правда»
Сначала покончил с собой 17-летний парень, а через три дня после его смерти свела счеты с жизнью и его бывшая подружка, которая поссорилась с погибшим в канун его смерти. Она оставила сообщение: «О тебе лишь вспоминаю, забери меня».
Как рассказали близкие, подростки учились в одной школе, продолжительное время встречались, но часто ссорились. Последняя ссора, должно быть, стала роковой.
В обстоятельствах происшедшего разбираются следователи. Возможно, они придут к иным выводам, но пока все, кто знал погибшую пару, склоняются к мысли, что они покончили друг из-за друга.