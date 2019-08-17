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Posted 17 августа 2019, 08:43

Published 17 августа 2019, 08:43

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

«Забери меня»: в Башкирии 16-летняя девушка ушла из жизни вслед за бывшим другом

17 августа 2019, 08:43
Ребята покончили с собой с разницей в три дня.

Трагедия в духе Шекспира произошла в поселке Шингак-куль в Чишминском районе Башкирии. Подробности сообщила «Комсомольская правда»

Сначала покончил с собой 17-летний парень, а через три дня после его смерти свела счеты с жизнью и его бывшая подружка, которая поссорилась с погибшим в канун его смерти. Она оставила сообщение: «О тебе лишь вспоминаю, забери меня».

Как рассказали близкие, подростки учились в одной школе, продолжительное время встречались, но часто ссорились. Последняя ссора, должно быть, стала роковой.

В обстоятельствах происшедшего разбираются следователи. Возможно, они придут к иным выводам, но пока все, кто знал погибшую пару, склоняются к мысли, что они покончили друг из-за друга.

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#Общество#Новости#Смерть
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