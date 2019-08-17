Синоптики: лето в Башкирию вернулось ненадолго

Posted 17 августа 2019, 14:08
Published 17 августа 2019, 14:08
Modified 17 октября 2022, 20:12
Updated 17 октября 2022, 20:12
«Гисметео» дал не самый оптимистичный прогноз жителям Башкирии.
По предварительным данным, жара сохранится лишь одну неделю, ориентировочно до 25 августа. Потом, с 22 августа, вновь придет похолодание, сопровождаемое дождями. Температура воздуха будет днем не выше +18 градусов.
Но пока, вплоть до конца будущей недели, в Башкирии будет жаркая погода. На основной территории республики будет +24…+29 градусов. В южных районах воздух прогреется до +33…+35 градусов.