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Posted 17 августа 2019, 14:08

Published 17 августа 2019, 14:08

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

Синоптики: лето в Башкирию вернулось ненадолго

17 августа 2019, 14:08
Стоит поспешить насладиться жаркими деньками.

«Гисметео» дал не самый оптимистичный прогноз жителям Башкирии.

По предварительным данным, жара сохранится лишь одну неделю, ориентировочно до 25 августа. Потом, с 22 августа, вновь придет похолодание, сопровождаемое дождями. Температура воздуха будет днем не выше +18 градусов.

Но пока, вплоть до конца будущей недели, в Башкирии будет жаркая погода. На основной территории республики будет +24…+29 градусов. В южных районах воздух прогреется до +33…+35 градусов.

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#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Погода
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