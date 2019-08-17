Неделя семьи в Башкирии: депутат помог маме, девушка написала стихи про отца-омоновца

Врио главы Башкирии сравнил Благовещенск с глухим захолустьем. После этого (так совпало, мы не виноваты!) Артур Идельбаев покинул пост руководителя Центра развития туризма Башкирии. Может потому что у нас велосипедов не было? Ну теперь-то будут! В Уфе инвесторы вложат 85 млн рублей в сеть проката велосипедов и самокатов. Почему в Уфе? Так даже итальянские путешественники проехали на велосипеде по Уфе.