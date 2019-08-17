Неделя семьи в Башкирии: депутат помог маме, девушка написала стихи про отца-омоновца

Posted 17 августа 2019, 03:00
Published 17 августа 2019, 03:00
Modified 3 февраля, 06:27
Updated 3 февраля, 06:27
Иногда наши журналисты способны писать сценарии к новым сериям «Секретных материалов». Иначе как объяснить, ситуацию, когда герой материала то ли есть, то ли пропал. Читайте «Уголовное дело Шредингера» в Башкирии: подозреваемый одновременно есть и его нет».
Война-войной, а обед по расписанию.
Это не мы утверждаем, это еще Фридрих Вильгельм I сказал, внук которого разрешил татарам селиться в Восточной Пруссии. Наши же материалы, освящены питанию детей и взрослых. Если ваши дети собираются в школу, обязательно прочтите «Блюдечки с дизайн-каемочкой: о чем забыла новая система питания в школах Башкирии?». Не лишним будет ознакомиться и со статьей «В Уфе решили добиваться здоровья и долголетия посредством „Школы здорового питания“
Врио главы Башкирии сравнил Благовещенск с глухим захолустьем. После этого (так совпало, мы не виноваты!) Артур Идельбаев покинул пост руководителя Центра развития туризма Башкирии. Может потому что у нас велосипедов не было? Ну теперь-то будут! В Уфе инвесторы вложат 85 млн рублей в сеть проката велосипедов и самокатов. Почему в Уфе? Так даже итальянские путешественники проехали на велосипеде по Уфе.
85 млн. рублей на 15 млн. рублей меньше, чем цифра 100 млн. рублей. Именно в эту сумму оценила свой ущерб потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе. Стоит заметить, что экс-дознавательнице в суде по делу о групповом изнасиловании в Уфе стало дурно.
Башкиры из соседних регионов попросили подходить к изучению языка осторожнее. Пока неизвестно, возник ли языковой вопрос на традиционном августовском совещании. Но точно известно, что финансовой грамотности буду обучать с помощью уличной рекламы.
Слова песни нашей редакции на этой неделе звучат так: «Опять от меня сбежала последняя электричка…».