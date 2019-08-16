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Posted 16 августа 2019, 08:39

Published 16 августа 2019, 08:39

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

В Уфе решили добиваться здоровья и долголетия посредством «Школы здорового питания»

16 августа 2019, 08:39
Сюжет
Касается каждого
Она организована в рамках нацпроекта «Демография»

Интересным способом решить задачу улучшения здоровья населения решили в Уфе, создав «Школу здорового питания». Данная организация будет просвещать горожан по теме правильного питания как залога здоровья и долголетия. Школа заработала в рамках нацпроекта «Демография».

В ее программе — пока проведение тематических лекций до декабря текущего года, а также шести мастер-классов на тему здорового питания в топовых общественных местах — кинотеатрах, кафе, торговых центрах и т. д.

Помимо этого, 20 волонтеров-инструкторов по здоровому питанию пройдут обучение по теме качественной, полезной и безопасной пищи.

Предстоящей осенью в регионе запланирована конференция, на которой «умное питание» будет возводиться в тренд. Конференцию совместят с ярмаркой продукции местных производителей.

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#Общество#Касается каждого#Новости#Здоровье
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