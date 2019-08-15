В Петербурге мужчина может сесть на три года за подделку медицинских документов

На территории Петербурга в скором времени суд рассмотрит дело против мужчины, обвиняемого в изготовлении ложных документов. Он может быть осужден на три года тюрьмы.

Как сообщает издание ФедералПресс, мужчина изготавливал поддельные паспорта паровых стерилизаторов. Кроме того, он ставил оттиски печати предприятия-изготовителя на медтехнику. Петербургская прокуратура подтвердила заключение обвинения по данному делу. В ходе расследования следователи установили, что свои противозаконные действия мужчина совершал с января 2017 года по февраль 2019 года. На преступление он пошел ради получения денег от продажи медицинской техники, которая должна комплектоваться паспортом и печатью завода. Все эти документы мужчина изготавливал самостоятельно. Вину свою подозреваемый признал полностью. В скором времени над ним состоится суд.