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Posted 15 августа 2019, 14:54

Published 15 августа 2019, 14:54

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

В Петербурге мужчина может сесть на три года за подделку медицинских документов

15 августа 2019, 14:54
На территории Петербурга в скором времени суд рассмотрит дело против мужчины, обвиняемого в изготовлении ложных документов. Он может быть осужден на три года тюрьмы.

Как сообщает издание ФедералПресс, мужчина изготавливал поддельные паспорта паровых стерилизаторов. Кроме того, он ставил оттиски печати предприятия-изготовителя на медтехнику.

Петербургская прокуратура подтвердила заключение обвинения по данному делу. В ходе расследования следователи установили, что свои противозаконные действия мужчина совершал с января 2017 года по февраль 2019 года. На преступление он пошел ради получения денег от продажи медицинской техники, которая должна комплектоваться паспортом и печатью завода. Все эти документы мужчина изготавливал самостоятельно.

Вину свою подозреваемый признал полностью. В скором времени над ним состоится суд.

#Ольга Земскова#Происшествия#Новости
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