В Петербурге мужчина может сесть на три года за подделку медицинских документов

Posted 15 августа 2019, 14:54
Published 15 августа 2019, 14:54
Modified 17 октября 2022, 20:12
Updated 17 октября 2022, 20:12
Как сообщает издание ФедералПресс, мужчина изготавливал поддельные паспорта паровых стерилизаторов. Кроме того, он ставил оттиски печати предприятия-изготовителя на медтехнику.
Петербургская прокуратура подтвердила заключение обвинения по данному делу. В ходе расследования следователи установили, что свои противозаконные действия мужчина совершал с января 2017 года по февраль 2019 года. На преступление он пошел ради получения денег от продажи медицинской техники, которая должна комплектоваться паспортом и печатью завода. Все эти документы мужчина изготавливал самостоятельно.
Вину свою подозреваемый признал полностью. В скором времени над ним состоится суд.