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Posted 15 августа 2019, 10:26

Published 15 августа 2019, 10:26

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

Цена акций Uber снизилась до минимума

15 августа 2019, 10:26
Данные с биржи говорят о том, что стоимость ценных бумаг американской компании Uber упала до минимума со времени первичного размещения акций (IPO).

В четверг на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций Uber сократилась сразу на 8,5% в сравнении с предыдущей торговой сессией, составив 33,36 доллара, пишет RNS.

Аналитики Bloomberg считают, что акции Uber дешевеют из-за рекордных квартальных убытков компании. Об этом стало известно на минувшей неделе. Так во втором квартале текущего финансового года убытки Uber составили 5,2 миллиарда долларов, против 878 миллионов в аналогичном периоде 2018 года.

Напомним, что в мае нынешнего года в ходе IPO Uber смогла привлечь 8,1 миллиарда долларов. Компания реализовала 180 миллионов своих акций. Стоимость одной ценной бумаги составляла 45 долларов. Прямо в день размещения акций инвесторы потеряли 617 миллионов долларов.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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