Стена страха: посетители торгового центра в Уфе заявили, что опасаются за свои жизни

— В одном из помещений, занятом магазином, я обратила внимание, что после самостоятельно сделанного ремонта оказался заблокирован пожарный выход. Во втором помещении, также сданном в аренду, снесена часть несущей стены и также заблокирован пожарный выход, — рассказала Медиакорсети риэлтор Ольга К. — На другом этаже я вообще не заметила систем пожаротушения. На мои вопросы никто ничего не пояснил и постарались перевести разговор на другую тему. Мне объяснили, что поставят сигнализацию, если появятся арендаторы, а пока их нет, по мнению представителя собственника, нет необходимости и в системах защиты от пожаротушения, хотя буквально по соседству работают люди, и от возгорания, например, по причине короткого замыкания проводки никто не застрахован!