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Posted 15 августа 2019, 05:55

Published 15 августа 2019, 05:55

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

Продавцы и педагоги стали самыми востребованными на рынке труда России

Продавцы и педагоги стали самыми востребованными на рынке труда России

15 августа 2019, 05:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Исследование среди специалистов и работников среднего звена провел провел Минтруд РФ.

В лидерах - такие профессии, как продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, преподаватель дополнительного профессионального образования, преподаватель дополнительного образования взрослых и детей, педагог-дефектолог, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медсестра, делопроизводитель и бухгалтер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию, больше половины предприятий заявляют, что потребность в специалистах востребованных профессий составляет около 10%. Еще 19,5% участников опроса отмечают, что доля подобных работников превышает 50% от штата организации.

Напомним, что ситуация с нехваткой педагогов в стране и в Башкирии, в частности, в последние годы только усугубляется: сейчас в России педагогов в возрасте до 25 лет немногим больше 5%, а к 2029 году, если привлекательность этой сферы труда останется на том же уровне, дефицит учителей-предметников в системе отечественного образования достигнет 188,7 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Профессиональное образование#Работа
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