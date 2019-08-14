В Уфе трое мужчин похитили брата подозреваемого в киберпреступлении мужчины

Задержанные похитителями в возрасте 19, 27 и 34 лет рассказали, что подозревают 27-летнего брата похищенного ими человека в краже крупной суммы с банковской карты, принадлежащей одному из них. Найти похитителя не удалось, тогда «пинкертоны» набросились на его 30-летнего брата, избили его, засунули в багажник и отправились на поиски его брата.