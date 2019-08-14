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Posted 14 августа 2019, 12:35

Published 14 августа 2019, 12:35

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

В Уфе трое мужчин похитили брата подозреваемого в киберпреступлении мужчины

14 августа 2019, 12:35
Примечательно, что тот, кого они подозревали, был почти одновременно задержан полицией за кражу водки из магазина.

Накануне, 13 августа, в полицию в Уфе позвонили горожане и сообщили, что стали свидетелями похищения человека. По их словам, трое неизвестных избили мужчину, засунули его в багажник автомобиля ВАЗ-2107 и уехали. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По ориентировке автомобиль с похитителями после небольшой погони был вскоре задержан. Похищенного освободили и узнали истинную картину происшедшего.

Задержанные похитителями в возрасте 19, 27 и 34 лет рассказали, что подозревают 27-летнего брата похищенного ими человека в краже крупной суммы с банковской карты, принадлежащей одному из них. Найти похитителя не удалось, тогда «пинкертоны» набросились на его 30-летнего брата, избили его, засунули в багажник и отправились на поиски его брата.

Как выяснили оперативники, на самом деле деньги с карты присвоила жена ее владельца, не сообщив об этом мужу, женщина перевела всю сумму себе на счет, чтобы проучить супруга.

Кульминацией этой истории стала новость о том, что 27-летний брат похищенного в багажнике мужчины, которого первоначально подозревали в краже денег, был задержан в тот же день за кражу четырех бутылок водки из магазина. Поэтому им, собственно, и не удалось его найти.

Итогом пьяного застолья стало возбуждение сразу двух дел – за похищение человека и за грабеж в магазине.

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#Татьяна Майорова,#Происшествия#Новости#Грабежи
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