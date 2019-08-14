Уфимцев зовут на встречу с оперной звездой, блогером Моргенштерном и танцорами

Слово «тантана» пришло в башкирский язык из арабского и означает «торжество». Причем важно понимать, что торжество — не просто праздник или мероприятие, это нечто большее — народный дух, атмосфера, размах. И, конечно, торжество может быть самым разным: этническим, классическим или «молодежным».