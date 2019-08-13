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Posted 13 августа 2019, 15:38

Published 13 августа 2019, 15:38

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

В РФ уменьшается доля малого и среднего бизнеса

13 августа 2019, 15:38
В России на 4% уменьшилось количество малых и средних предприятий и на 5% - количество занятых на них.

Об этом сообщает газета «Известия» 12 августа.

К таким выводам пришли эксперты «Опоры России» на основании статистических данных ФНС. Отмечается, что число малых и средних предприятий сократилось до 5,69 миллионов, а количество работающих в данном секторе - до 15,2 миллионов человек.

Такие изменения наблюдается впервые с 2016 года. Многие эксперты связывают этот процесс с повышением НДС, снижением доходов населения и слабым финансированием отрасли.

При этом национальный проект предполагает обратное: к 2025 году количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса должно достигнуть 25 миллионов человек.

#Ольга Земскова#Экономика#Новости
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