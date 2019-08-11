Уфимцы никак не наладят игру в большинстве: «Салават Юлаев» проиграл «Барысу»

Экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» раньше славился как один из самых жестких игроков в России. В 4 из 5 последних сезонов он проводил более 100 силовых приемов за «регулярку». Период 2014-2017 в Ярославле: 129 игр, 406 хитов — это потрясающий показатель. В «регулярке» 15/16 он третий по хитам, в 16/17 — второй, в 17/18 — восьмой. А потом Михаил попал в ЦСКА в ротацию и в Уфе, где потенциал для отбора корпусом не реализуется, он может реализовать свои лучшие качества.