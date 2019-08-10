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Posted 10 августа 2019, 08:43

Published 10 августа 2019, 08:43

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

Власти Башкирии не будут охранять шихан Куштау - КоммерсантЬ

10 августа 2019, 08:43
Соответствующая рекомендация СПЧ выполнена не будут.

В опубликованном недавно докладе Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) был дан ряд рекомендаций правительству Башкирии. В частности, речь шла о том, чтобы взять шихан Куштау под государственную охрану и присвоить ему статус памятника природы. Этот шихан в качестве компромиссного (вместо Торатау) планируется передать для промышленной разработки «Башкирской содовой компании».

Издание «КоммерсантЬ-Уфа», со ссылкой на своего собеседника, сообщает, что вопрос с шиханами изучен вдоль и поперек. И решение о передаче в разработку Куштау решен. В противном случае, Стерлитамак превратится в депрессивную территорию.

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