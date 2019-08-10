Власти Башкирии не будут охранять шихан Куштау - КоммерсантЬ

В опубликованном недавно докладе Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) был дан ряд рекомендаций правительству Башкирии. В частности, речь шла о том, чтобы взять шихан Куштау под государственную охрану и присвоить ему статус памятника природы. Этот шихан в качестве компромиссного (вместо Торатау) планируется передать для промышленной разработки «Башкирской содовой компании».