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Posted 8 августа 2019, 14:00

Published 8 августа 2019, 14:00

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

В Магнитогорске охранник насильно удерживал трех школьников

8 августа 2019, 14:00
В Магнитогорске сторож пейнтбольного клуба на протяжение долгого силой удерживал в подсобном помещении клуба трех мальчиков от девяти до двенадцати лет.

В Магнитогорске сторож пейнтбольного клуба на протяжении долгого времени силой удерживал в подсобном помещении клуба трех мальчиков от девяти до двенадцати лет.

Kursdela.biz пишет, что в ходе предварительной проверки будет установлено время, в течение которого мужчина удерживал ребят. Так или иначе, его действия охватываются статьей Уголовного кодекса о незаконном лишении свободы. Согласно имеющимся данным, трое школьников проникли на территорию пейнтбольного клуба, чтобы попрыгать на надувных пилонах. Охранник, заметивший их, заставил их пройти в помещение клуба, после чего запер двери.

Отмечается, что ребята были освобождены только после звонка одного из них родителям.

#Ольга Земскова#Происшествия#Новости
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