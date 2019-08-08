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Posted 8 августа 2019, 13:20

Published 8 августа 2019, 13:20

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

Милла Йовович готовится стать мамой в третий раз

8 августа 2019, 13:20
Актриса Милла Йовович 7 августа сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что ждет третьего ребенка.

Она поделилась своими переживаниями за здоровье будущего малыша в связи со своим возрастом и пережитым несколько лет назад абортом, сообщает газета «Известия».

Актриса, которой сейчас 43 года, узнала о беременности 13 недель назад. Она рассказала, что совершенно не готова была стать мамой еще раз, поэтому решила не привязываться к ребенку. В течение нескольких месяцев ей пришлось пройти множество обследований и дождаться результатов различных тестов. Это принесло беспокойство как самой Йовович, так и членам её семьи.

Актриса также рассказала поклонникам, что у неё будет девочка.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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