В Башкирии директор учебного центра поставил на поток продажу «корочек»

Как следует из материалов дела, история началась с того, что в апреле прошлого года к подсудимому обратился начальник цеха одного из предприятий, занимающегося производством стройматериалов и попросил, провести обучения 22 работников предприятия. Директор организации в ответ предложил выдать удостоверения» без обучения за деньги и назвал сумму в 85 500 рублей. С согласия директора предприятия деньги были переведены на счет учебного центра. Таким образом люди получили возможность работать по специальностям без обучения, что вполне могло закончиться производственными травмами.