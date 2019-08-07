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Posted 7 августа 2019, 05:22

Published 7 августа 2019, 05:22

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

В Башкирии директор учебного центра поставил на поток продажу «корочек»

7 августа 2019, 05:22
Средняя цена удостоверений о получении образования составляла от 3 до 5 тысяч рублей.

Накануне, 6 августа, стало известно, что в Сибае вынесен приговор 37-летнему бывшему директору Учебного центра дополнительного профессионального образования «Развитие». Подробности сообщаются на сайте следкома.

Известно, что он признан виновным в 27 эпизодах подделки официальных документов и 4 эпизодах коммерческого подкупа.

Как следует из материалов дела, история началась с того, что в апреле прошлого года к подсудимому обратился начальник цеха одного из предприятий, занимающегося производством стройматериалов и попросил, провести обучения 22 работников предприятия. Директор организации в ответ предложил выдать удостоверения» без обучения за деньги и назвал сумму в 85 500 рублей. С согласия директора предприятия деньги были переведены на счет учебного центра. Таким образом люди получили возможность работать по специальностям без обучения, что вполне могло закончиться производственными травмами.

Затем в обмен на суммы от 3 до 5 тысяч рублей директор продал еще несколько удостоверений, в том числе водителям тяжелой техники.

Свою вину директор признал. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 2 года, а также к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

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#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Взятка
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